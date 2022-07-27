Враг возводит понтоны на Харьковщине, пытался штурмовать в районе Верхнекаменского, - Генштаб

С помощью возведенных через водные препятствия понтонных переправ враг пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений в Харьковской области. Возле Верхонекаменского в Донецкой области россияне пытались вести штурм, но не имели успеха и отошли.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы Николаевки, Толстодубового, Волфиного, Сеньковки и ряда других населённых пунктов. Кроме того, периодически производит воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Шевеловка, Краснополье и многих других. Посредством возведенных через водные препятствия понтонных переправ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.

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На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чеполь, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и других.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудар возле Серебрянки. Активно задействовал БПЛА. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, в частности, в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледар, успеха не имел. Провел разведку боем у Семигорья. Потерпел огневое поражение и потери и отошел. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опросное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и ряд других. В районе Павлограда зафиксирован вражеский БПЛА.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Враг, для ведения воздушной разведки, активно использует БПЛА.

Совершил систематические обстрелы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Токарева, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупаревого. Нанес авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки. Противник вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел, отошел.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по ведению разведки, ракетным ударам по объектам на территории Украины, а также блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.