Оккупанты перекрыли движение по Антоновскому мосту в Херсоне после ударов ВСУ
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Оккупационная администрация Херсонщины перекрыла движение по Антоновскому мосту, возле которого накануне вечером гремели взрывы.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
О перекрытии движения сообщил оккупационный "заместитель главы администрации области".
По его словам, опоры и перекрытия моста не повреждены. Но пострадало покрытие.
Он также сказал, что перекрытие движения якобы "не повлияет на жизнь мирных граждан: военными созданы переправы, понтонные мосты".
Вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр были слышны взрывы. По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные Силы Украины.