Зеленский предлагает Раде назначить нардепа Костина генпрокурором, - проект постановления

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Инициированный этот проект президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Документ зарегистрирован в ВР 27 июля. Проект постановления направлен на рассмотрение комитета и руководства ВР.

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Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.