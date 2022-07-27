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Зеленский предлагает Раде назначить нардепа Костина генпрокурором, - проект постановления

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костін
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Инициированный этот проект президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Документ зарегистрирован в ВР 27 июля. Проект постановления направлен на рассмотрение комитета и руководства ВР.

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Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Це не зеленський пропонує,а дєрьмак.
  • Анатолий К 65c6a92d
    100% свій чоловік, але коли будутиь розбиратися військові в про@обах після війни, то всі ці 100 і 1000 відсоткові будуть втікати першими, як це зробив Наумов.
  • 5 копійок
    Звісно що опікун. Недоросля не дієздатна.
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