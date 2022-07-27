В Рубежном оккупанты впервые за три месяца начали приводить в порядок стихийные захоронения гражданских, - Гайдай

В оккупированном городе, по официальным данным, уже более 400 погибших горожан за период активных боев. Большинство из них похоронены у домов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Рубежном россияне впервые за три месяца начали приводить в порядок стихийные захоронения погибших гражданских, изъяли остатки 10 жителей города.

"Сотни горожан остаются захороненными вблизи собственных домов. Только официально установленных жертв российского вторжения сейчас более 400 человек. Это те, кто погиб в результате обстрелов. А были еще те, в которых от взрыва поблизости просто останавливалось сердце, или из-за постоянных обстрелов к человеку не могла прорваться карета скорой", - подчеркнул Гайдай.

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По словам Гайдая, Рубежное находится в оккупации более двух месяцев, а его центральная и северная части захвачены россиянами почти четыре месяца. Однако оккупационные власти не могут навести порядок: коммуникации отсутствуют, мусор не вывозится, рабитые авто с дорог не убрали. В каждом квартале дворы многоэтажек превратились в стихийные свалки.

Также он добавил, что в оккупированном Северодонецке на обустроенном весной близ Лесной Дачи кладбище около 600 могил погибших горожан во время обстрелов и боев в городе. В Лисичанске людей хоронили работники Нацполиции, обустроено около 200 могил погибших и умерших.

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