"Удары были филигранные", - ОК "Південь" подтвердило удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Об этом начальница объединенного координационного прессцентра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Она подчеркнула, что украинские силы контролируют стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.
Гуменюк отметила, что ВСУ не разрушают инфраструктуру, а разрушают планы врага.
"Работа нашей артиллерии - настолько щепетильная и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию войска", - сказала она.
На вопрос, были ли нанесены удары по Антоновскому мосту, Гуменюк ответила: "Удары были, но они были филигранные".
Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.