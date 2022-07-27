"Удары были филигранные", - ОК "Південь" подтвердило удар по Антоновскому мосту в Херсоне

В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.

Об этом начальница объединенного координационного прессцентра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Она подчеркнула, что украинские силы контролируют стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

Гуменюк отметила, что ВСУ не разрушают инфраструктуру, а разрушают планы врага.

"Работа нашей артиллерии - настолько щепетильная и ювелирная, что она больше направлена ​​на деморализацию войска", - сказала она.

На вопрос, были ли нанесены удары по Антоновскому мосту, Гуменюк ответила: "Удары были, но они были филигранные".

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Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.