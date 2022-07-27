6 человек ранены во время обстрела Индустриального района Харькова, - мэр Терехов

Во время обстрела Индустриального района Харькова ранены шесть человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Об обстреле Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи. Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме", - информирует глава города.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты утром 27 июля нанесли удары по Индустриальному и Новобаварскому районам Харькова.

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