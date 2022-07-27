Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 070 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1738 танков и 3971 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 июля потери личного состава противника составляют около 40 070 человек.