Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде назначить Костина Генпрокурором, - Бакумов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде назначить Андрея Костина на должность Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы подкомитета по вопросам уголовного законодательства, военных преступлений и криминологической деятельности, члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Бакумова.

Как отмечается, голосование прошло на заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Комитет рекомендовал Верховной Раде дать согласие на назначение Костина Андрея Евгеньевича на должность Генерального прокурора.

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Против – 0

Воздержались - 1", - говорится в сообщении.

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