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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде назначить Костина Генпрокурором, - Бакумов

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде назначить Андрея Костина на должность Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы подкомитета по вопросам уголовного законодательства, военных преступлений и криминологической деятельности, члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Бакумова.

Как отмечается, голосование прошло на заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Комитет рекомендовал Верховной Раде дать согласие на назначение Костина Андрея Евгеньевича на должность Генерального прокурора.
По - 17
Против – 0
Воздержались - 1", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Lanigram
  • Володимир Паробій
    Не порахуйте мене як українського буржуазного націоналіста, але коли у нас хоч якісь найвищі посадові особи з'являться з українськими прізвищами?
    Чи кремль-москва далі керує всіма нашими призначеннями?
  • Остап Покотило
    Андрей Костин. Знакомимся

    Есть семейный бизнес, представленный адвокатской компанией, которой управляет супруга нардепа Ольга Олеговна.

    Жена - Костина Ольга Олеговна. Возглавляет семейную адвокатскую компанию "Право".

    Дочь - Элиза. Сын - Михаил.

    Дочь - Анастасия. https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Помощник-консультант на платной основе депутата Верховной Рады (ВР) IX созыва https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050 Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа", № 119 по списку партии, член комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования)

    В свою очередь, сын Задорожного, Иван - работает помощником-консультантом на платной основе у Андрея Костина
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