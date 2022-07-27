Новое письмо Спартц Байдену: генпрокурор от Ермака может саботировать работу САП, Корбана лишили гражданства без процедуры

Конгрессвумен Виктория Спартц написала новое письмо президенту США Джо Байдену. Она критикует задержку с назначением главы САП и лишение Корбана гражданства, а также призывает создать оперативную группу в Минобороны для надзора за помощью для Украины.

Текст письма опубликован на сайте Спартц, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отсутствие назначения главы САП, беспокойства, высказанные нашими военными и оборонными подрядчиками, а также некоторыми союзниками по НАТО, вызывают беспокойство по поводу национальной безопасности и требуют должного внимания со стороны администрации Байдена", - пишет Спартц.

Она заявила, что "очень разочарована отсутствием четкой стратегии и решительных действий" от администрации Байдена по отношению к Украине. Конгрессвумен раскритиковала задержку назначения главы САП, а также упомянула об увольнении Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора.

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"Под последним давлением Киев наконец-то дошел до назначения Александра Клименко главой САП, назначение которого почти два года тормозил Олег Татаров, назначенный Ермака. Хотя этот процесс еще не завершен и требует дополнительных мер со стороны генпрокурора. Киев также недавно уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора. Похоже, Ермак может попытаться назначить генерального прокурора через парламентское большинство Зеленского, что фактически могло бы саботировать работу Клименко", - написала конгрессвумен.

Кроме того, конгрессвумен заявила, что "примером злоупотребления властью является недавнее издание тайных приказов об упразднении украинского гражданства без надлежащей процедуры".

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"На прошлой неделе Геннадия Корбана, главу городского штаба территориальной обороны Днепра, с которым у меня была короткая встреча в Днепре, тайным приказом лишили гражданства и запретили въезд в Украину", - заявила конгрессвумен.

Также, по словам Спартц, одна из проблем была поднята лицензированным оборонным подрядчиком США, который выразил важную обеспокоенность заместителем министра обороны Украины, назначенным Ермаком в апреле, Денисом Шараповым.

"Господин Шарапов - бизнес-партнер Андрея Ермака, Борис Ермак (отец Андрея Ермака, уволившийся из ФСБ России) и гражданин России Рахамим Эммануилов, ранее имевший связи с Ираном и Афганистаном, а также текущие связи с Владимиром Путиным" , – говорится в письме Спартц.