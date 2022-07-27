Новое письмо Спартц Байдену: генпрокурор от Ермака может саботировать работу САП, Корбана лишили гражданства без процедуры
Текст письма опубликован на сайте Спартц, сообщает Цензор.НЕТ.
"Отсутствие назначения главы САП, беспокойства, высказанные нашими военными и оборонными подрядчиками, а также некоторыми союзниками по НАТО, вызывают беспокойство по поводу национальной безопасности и требуют должного внимания со стороны администрации Байдена", - пишет Спартц.
Она заявила, что "очень разочарована отсутствием четкой стратегии и решительных действий" от администрации Байдена по отношению к Украине. Конгрессвумен раскритиковала задержку назначения главы САП, а также упомянула об увольнении Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора.
"Под последним давлением Киев наконец-то дошел до назначения Александра Клименко главой САП, назначение которого почти два года тормозил Олег Татаров, назначенный Ермака. Хотя этот процесс еще не завершен и требует дополнительных мер со стороны генпрокурора. Киев также недавно уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора. Похоже, Ермак может попытаться назначить генерального прокурора через парламентское большинство Зеленского, что фактически могло бы саботировать работу Клименко", - написала конгрессвумен.
Кроме того, конгрессвумен заявила, что "примером злоупотребления властью является недавнее издание тайных приказов об упразднении украинского гражданства без надлежащей процедуры".
"На прошлой неделе Геннадия Корбана, главу городского штаба территориальной обороны Днепра, с которым у меня была короткая встреча в Днепре, тайным приказом лишили гражданства и запретили въезд в Украину", - заявила конгрессвумен.
Также, по словам Спартц, одна из проблем была поднята лицензированным оборонным подрядчиком США, который выразил важную обеспокоенность заместителем министра обороны Украины, назначенным Ермаком в апреле, Денисом Шараповым.
"Господин Шарапов - бизнес-партнер Андрея Ермака, Борис Ермак (отец Андрея Ермака, уволившийся из ФСБ России) и гражданин России Рахамим Эммануилов, ранее имевший связи с Ираном и Афганистаном, а также текущие связи с Владимиром Путиным" , – говорится в письме Спартц.