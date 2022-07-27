ВР поддержала назначение Костина генпрокурором

Народный депутат "Слуги Народа" Андрей Костин назначен новым Генеральным прокурором Украины.

Об этом сообщила в телеграм-канале спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, соответствующее решение было поддержано почти конституционным большинством голосов – "за" проголосовало 299 народных избранников.

Данную информацию подтверждает также пресс-служба Офиса генпрокурора.

"27 июля 2022 года Верховная Рада Украины по представлению президента Украины поддержала постановление о даче согласия на назначение Андрея Костина на должность Генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовало 299 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

27 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.