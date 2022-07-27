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Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос "Рейтинга"

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Динамика показателей возврата на рабочие места, которая наблюдалась в последние три месяца, замедлилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня среди тех, кто имел работу до войны, сейчас работают 59%: полноценно - 34%, удаленно или частично - 19%, нашли новую работу - 6%. Зато возросло количество тех, кто работу все же потерял (с 35% у июне до 39% в июле). Больше всего последних среди жителей востока, женщин, самых бедных, работающих в частном секторе или имеющих собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц", - говорят социологи.

В то же время половина работающих испытали снижение зарплаты от 10% и более процентов. У 43% зарплата не изменилась, у 9% – выросла.

В динамике по регионам наблюдается дальнейший рост числа безработных среди жителей востока (в июне – 53%, в июле – 57%). Также заметен определенный рост числа потерявших работу и среди жителей центральных и западных областей (в центре - 37, на западе - 32%).

Также среди потерявших работу на время войны только треть активно ее сейчас ищет. Еще 23% думают над этим, и 41% – занимают выжидательную позицию.

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Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос Рейтинга 01
Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос Рейтинга 02
Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос Рейтинга 03

Топ комментарии

  • Alex Dev d4763325
    Надо срочно организовывать рабочие места, налаживать производство дальнобойных ракет, Гром, Непрун.. которые будут громить склады, базы, заводы, казармы, аэродромы за паребриком.
  • Right Right 2d264255
    Нам казали буде долар 45 при Зеленскому, буде хаос в країні, буде війна...
  • Антоніна Паладько
    Ця зелена цвіль не створила жодного робочого місця, а отримала уже десятки мільярді доларів. Все йде як у пісок, та на збільшення оплат депутатам, і спеціалістам класу А. А шмигалю керувати Котельнею, що він і робив раніше, а не такою державою.
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