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Рада назначила "слугу народа" Совгирю на должность судьи Конституционного суда

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Верховная Рада назначила "слугу народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного Суда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент назначил Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного Суда. За – 293 депутата. (И на рейтинговом голосовании она набрала 292)", – говорится в сообщении.

Результаты голосования:

СН- 220;
ЄС- 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 15;
За майбутнє - 14;
Голос - 0;
Довіра - 18;
Відновлення України - 14;
Внефракционные -12.

Отметим, Ольга Совгиря была представителем Верховной Рады в КС и нардепом "Слуги народа".

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Топ комментарии

  • Микола Мазуренко
    Судячи з того,що батьківщина, голос, ЕС дали "0", то отстой повний. Тягне на держпереворот.
  • 18c49ed2
    Боневтик готовится окончательно подмять под себя остатки Конституции? Лавры Овоща спать не дают? Закончит также.
  • Ан Мур
    Порушення Закону про КС.
    З посади політика суддю КС призначати забороненою. Нардеп - це політична посада.
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