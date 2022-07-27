Рада назначила "слугу народа" Совгирю на должность судьи Конституционного суда
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Верховная Рада назначила "слугу народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного Суда.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент назначил Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного Суда. За – 293 депутата. (И на рейтинговом голосовании она набрала 292)", – говорится в сообщении.
Результаты голосования:
СН- 220;
ЄС- 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 15;
За майбутнє - 14;
Голос - 0;
Довіра - 18;
Відновлення України - 14;
Внефракционные -12.
Отметим, Ольга Совгиря была представителем Верховной Рады в КС и нардепом "Слуги народа".