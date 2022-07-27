Зеленский снова пригласил президента Германии Штайнмайера в Киев, - посол Мельник

Украинский президент Владимир Зеленский снова пригласил в свою страну немецкого коллегу Франко-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщил немецкому изданию Die Zeit посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы еще ждем его приезда в Киев", - отметил он.

Также Мельник сообщил подробности своей отставки. Он покинет Германию через 2-3 недели. Эта отставка является рутинным решением и не связана с заявлениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не толкайте Украину за стол переговоров. Это решение Киева, когда идти по этому пути, - Штайнмайер

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника и еще четырех послов Украины.

Дипломат неоднократно в резкой форме критиковал немецких политиков, в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца, за недостаточную поддержку Украины.

По словам Франко-Вальтера Штайнмайера, 13 апреля он хотел приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши, но Зеленский отказался встречаться с ним. Посол Мельник тогда подтвердил, что Украина не согласилась на визит президента Германии, но приглашает федерального канцлера Олафа Шольца.

Глава правительства не хочет ехать в Киев, пока туда не поедет Штайнмайер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не толкайте Украину за стол переговоров. Это решение Киева, когда идти по этому пути, - Штайнмайер

Штайнмайер систематически защищал строительство российско-германского газопровода "Северный поток-2", несмотря на уговоры Украины и стран восточного фланга ЕС/НАТО, что это геополитическое оружие Кремля, завершение которого приведет к коллапсу безопасности в Европе. Он также предлагал такое выполнение минских соглашений по Донбассу, которое было созвучно с кремлевской их трактовкой.

4 апреля 2022-го, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "допустил ошибку" в политике в отношении России. Он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова.