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Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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україна
Лишь десятая часть украинцев считают, что для достижения мира можно отказаться от некоторых территорий.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Для 84% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. По сравнению с маем настроения населения практически не изменились", - говорят социологи.

Даже среди жителей Востока, который сейчас испытывает интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки - только 16%), а среди южан - 82% против уступок (готовы - только 10%).

В то же время среди русскоязычных украинцев 76% против территориальных уступок (поддерживают – 14%). Среди русскоязычных россиян также подавляющее большинство – 68% – выступают против любых уступок (поддерживают – 19%).

Также социологи использовали метод "задуманного знакомого".

Респондентам ставился вопрос "Сейчас будет немного необычный вопрос. Загадайте, пожалуйста, кого-нибудь, кого Вы хорошо знаете – это можете быть Вы сами, кто-то из членов семьи, коллега по работе, друг, враг и т.д. Загадали? ПОСЛЕ "ДА" : По Вашему мнению, с каким из этих утверждений по поводу возможных компромиссов для достижения мира с Россией этот загаданный человек был бы согласен в большей степени?".

"Методом "задуманного знакомого" мы получаем практически такие же результаты – 80% против любых уступок, а 14% поддерживают уступки. Хотя этим методом мы имеем чуть больше тех, кто готов к уступкам, но разница незначительна и фактически не меняет общую картину общественных настроений", - отметили в КМИС.

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Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС 01
Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС 02
Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС 03
Территориальные уступки недопустимы для 84% украинцев, - опрос КМИС 04

Топ комментарии

  • FT FT
    А остальным 16% отобрать украинское гражданство или выдать паспорта *негражданина*
  • Анатолий К 65c6a92d
    А навіщо таке запитували в українців? Що хтось мріє здати території? Не встригне висохнути чорнило на папері, як голова опиниться на землі. І не мрійте про це малороси, поступок не буде. Сьогодні мільйон громадян иримають в руках зброю і мають натхнення боронити свою землю і обов'язок перед полеглими.
  • Andry Moon
    Ерефія прийшла вбивати. Це було дуже добре видно по Бучі.
    Ніякі твої поступки не задовольнять того хто прийшов тебе вбити...
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