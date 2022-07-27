Создан ресурс RussiaTheftWatch с данными о фактах воровства украинской продукции

Американцы запустили проект RussiaTheftWatch, где собирают факты грабежа Россией украинской продукции.

Инициатива по изучению российского пиратства (ISRP), куда входят бывшие правительственные чиновники США, эксперты по международной торговле и эксперты по нацбезопасности, запустили новый проект, который будет выявлять масштабы разграбления Россией украинских активов. Документы, подтверждающие факты воровства, и текущие новости будут собирать в ресурсном центре группы под названием RussiaTheftWatch. Как інформує Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции рассказал главный представитель ISRP, бывший заместитель госсекретаря США Джеймс К. Глассман.

Он также представил первый доклад группы ISRP: в нем собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира.

Всего в отчете ISRP указано около 50 отдельных инцидентов, в отношении которых есть четкие доказательства того, что суда использовались для перевозки украинского зерна, украденного Россией. Как сказано в отчете, награбленная сталь доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства. А зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию, причем в некоторых случаях проходит через российские порты, чтобы скрыть свое происхождение.

В последующих отчетах ISRP также представит свои выводы по поводу того, как смягчить последствия этого мародерства – в частности, механизмы по передаче Украине активов РФ, которые заморожены по всему миру.

Как известно, Россия крадет украинскую продукцию на государственном уровне: оккупанты восстановили функционал Мариупольского порта и вернули электро- и водоснабжение, чтобы иметь возможность вывозить еще больше награбленного. На данный момент известно 3 кораблях, которые вывезли в Ростов украинскую сталь, всего же в порту Мариуполя металлопродукции, произведенной на заводах Азовсталь и ММКИ, на сумму более 100 миллионов долларов. Что касается зерна, то, по данным украинского правительства, Россия похитила уже до полумиллиона тысяч тонн зерна стоимостью более 100 млн долларов США, и практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят похищенную украинскую продукцию.