Центр координации экспорта зерна из Украины открыли в Стамбуле

В Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины.

Об этом пишет Анадолу, передает Цензор.НЕТ.

В церемонии открытия центра принял участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил значимость обеспечения экспорта 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупке сельхозпродукции.

Акар напомнил, что одна треть всех поставок зерна в мире приходится на долю России и Украины.

По его словам, организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на продовольственные товары в мире и устранить продовольственный кризис.

Акар сказал, что соглашение о зерновом коридоре заключено на срок 120 дней и при необходимости может быть продлено.

"Цель СКЦ - обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей. ... Необходимости в разминировании морских зон пока нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", – объяснил министр.

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