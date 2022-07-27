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Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также "прийти и убивать" украинцев. СКРИНШОТЫ

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буча
Во время активных боев в Киевской и Черниговской областях в Минцифры начали использовать сервисы для распознавания лиц.

Об этом в интервью УП рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"За все время мы получили около 300 фото убитых оккупантов. Нашли аккаунты большинства солдат в соцсетях и 14 тысяч аккаунтов их друзей, близких, знакомых - в Facebook, Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках. Сначала была задача находить родственников россиян, которые погибли, чтобы оповестить их об этом и чтобы они могли забрать тело убитого", - отметил Федоров.

Коммуникаторы писали: "Здравствуйте, вы родственник такого-то человека? Он погиб на войне в Украине. Если хотите забрать тело, вот контакт военных".

По словам министра, абсолютное большинство россиян писали "мы также придем и будем вас убивать".

"Когда после Бучи появились фотографии, видео всех ужасов, мы начали находить людей, совершавших эти преступления. И писали: "Смотрите, этих людей скорее всего убил ваш брат". Нам отвечали: "Если он это сделал, значит, так было нужно".

Статистика по тем ответам, которые мы получили от россиян во время общения: 68% – поддерживают войну, 21% – против войны, однако не готовы действовать, потому что "это ничего не дает" и "за нас все решили", 11% – против войны, готовые действовать и уговаривают родных не идти на войну в Украине", – рассказал министр.

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Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 01
Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 02
Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 03
Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 04
Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 05

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Здравствуйте...подалуйста..прошу ... Тошнит от наших слюнтяев. Переписываются со зверьём как с людьми. А те в ответ кроют на чём свет стоит. "Слышь ты,падло кацапское..твой родич подох в Украине. Земля бетоном. Припрешься ты -и тебя прикопают". ВОТ КАК С НИМИ НАДО.
  • Timur Sadikov
    Гарний москаль,дохлий москаль.
  • Andy S 89bd7d80
    Если кому-то совесть мешает убить русского, вспомните о том, что большинство из них не задумываясь перережет горло украинскому ребенку.
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