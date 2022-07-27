Правительство Германии согласилось продать Украине 100 САУ PzH 2000

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

13 июля вицеканцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ, но эту информацию KMW подтвердил только сейчас. Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле.

По словам представителя KMW, общая стоимость контракта на 100 самоходных артиллерийских установок для Украины составляет 1,7 миллиарда евро – это в несколько раз больше, чем общая стоимость всего предоставленного Германией оружия (600 миллионов евро).

Ожидается, что производство всех САУ будет продолжаться несколько лет, отмечает немецкий производитель. Он указывает, что процесс начнется немедленно, и хотя будет зависеть от поставок необходимых материалов, все его нюансы уже были согласованы с украинской стороной.

Также смотрите: 35 микроавтобусов передал Кличко пограничникам. ФОТО