Новый клип "Океана Эльзы" собирает средства на пикапы для ВСУ. ВИДЕО

Группа "Океан Эльзы" выпустила новый клип о войне "Квіти мінних зон". Денежные средства от монетизации клипа пойдут на закупку автомобилей для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил лидер группы Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас важная премьера. Это больше, чем просто новые песня и видео. Это наше настоящее, наша жизнь и наша вера. Песня, которая была написана несколько лет назад и должна была войти в новый альбом ОЭ в апреле 2022 года, но... Видео, которое снимали пару недель назад, в частности, документальные кадры на Донбассе.

А вместе – это важный проект помощи по сбору на новые, качественные авто для ВСУ #ДорогиПеремоги", – сообщил Вакарчук.

Музыкант отметил, что средства от монетизации клипа, песни на музыкальных платформах, будут приобщены к сбору средств на автомобили для ВСУ. "Больше просмотров, прослушиваний – больше сборов на пикапы!", - объяснил Вакарчук.

Смотри видео на YouTube https://bit.ly/3za00nR

слушай https://bfan.link/kvity-minnykh-zon-OE

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