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Новый клип "Океана Эльзы" собирает средства на пикапы для ВСУ. ВИДЕО

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вакарчук,ое
Группа "Океан Эльзы" выпустила новый клип о войне "Квіти мінних зон". Денежные средства от монетизации клипа пойдут на закупку автомобилей для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил лидер группы Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас важная премьера. Это больше, чем просто новые песня и видео. Это наше настоящее, наша жизнь и наша вера. Песня, которая была написана несколько лет назад и должна была войти в новый альбом ОЭ в апреле 2022 года, но... Видео, которое снимали пару недель назад, в частности, документальные кадры на Донбассе.

А вместе – это важный проект помощи по сбору на новые, качественные авто для ВСУ #ДорогиПеремоги", – сообщил Вакарчук.

Музыкант отметил, что средства от монетизации клипа, песни на музыкальных платформах, будут приобщены к сбору средств на автомобили для ВСУ. "Больше просмотров, прослушиваний – больше сборов на пикапы!", - объяснил Вакарчук.

Новый клип Океана Эльзы собирает средства на пикапы для ВСУ 01 Смотри видео на YouTube https://bit.ly/3za00nR

слушай https://bfan.link/kvity-minnykh-zon-OE

помогай http://kv.st/oe

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Новый клип Океана Эльзы собирает средства на пикапы для ВСУ 02

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Океану Ельзи-черговий респект...
  • Макс Полиграф
    Цей клоун зробив багато для руйнування української політики (два похода в Раду і один впрезиденти у якості маріонетки олігарха), і далі продовжує паразитувати на патріотичні тематиці!

    А к же ж "Це не твоя війна"? Забацав би ремікс!

    "Квіти мінних зон" - ріфмопьот ****...
  • Konstantin Petrofff
    Вже давно пора відкривати заводи по виробництву українських ракет малої дальності, стугни, вільха, нептун.Об'єднуватись разом, ще взяти в долю країни Балтії та разом клепати вдень та вночі зброю. Українців там знайдеться, хай зарплата буденктака вже висока, але все для фронту, все для пемемоги. Чому досі нема таких проектів?!
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