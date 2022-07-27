Посол ЕС Маасикас - новому генпрокурору Костину: Ожидаем скорого назначения главы САП

Посол Евросоюза Матти Маасикас ожидает скорейшего назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Андрея Костина с назначением на должность генпрокурора. Делегация и я тесно сотрудничали с ним по реформе правосудия. Мы продолжим сотрудничать в расследовании военных преступлений России. И с нетерпением ожидаем скорого назначения главы САП", - говорится в сообщении.

27 июля Рада поддержала назначение Костина генпрокурором.

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