Посол ЕС Маасикас - новому генпрокурору Костину: Ожидаем скорого назначения главы САП
1 88412
Посол Евросоюза Матти Маасикас ожидает скорейшего назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем Андрея Костина с назначением на должность генпрокурора. Делегация и я тесно сотрудничали с ним по реформе правосудия. Мы продолжим сотрудничать в расследовании военных преступлений России. И с нетерпением ожидаем скорого назначения главы САП", - говорится в сообщении.