Зеленский получил специальную награду Независимости Нидерландов. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский получил Dutch Independence Award 2022 года.

Как сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на корреспондента Радио Свобода в Гааге, церемония заочного награждения состоялась в ратуше нидерландского Вассенара.

Награду в виде специально созданной для этого случая бронзовой статуэтки вручил президент Сената Нидерландов Ян Антони Бройн послу Украины в Нидерландах Максиму Кононенко.

"Хочу поблагодарить вас за то, что свой национальный день в этом году вы благородно разделили с Украиной. По сути, посвятили его моей стране, которая сегодня, в XXI веке, героически борется именно за свою независимость, причем с самой могущественной на свете империей зла", – отметил посол в речи к собравшимся.

Также с речами, посвященными независимости, выступили украинский писатель Андрей Курков и нидерландский историк, автор книги "Месть Путина" Губерт Смейтс.

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Премия Независимости Нидерландов назначается людям, которые "предлагают свой взгляд на то, как государства должны относиться друг к другу и воплощают свои слова в жизнь. Людям, поддерживающим жизнеспособность концепции независимости, обновляя ее содержание", – указано на сайте фонда Независимости Нидерланды.

Церемония состоялась в годовщину подписания Plakkaat van Verlatinghe – декларации, в которой Нидерланды провозгласили себя независимыми от Испании 26 июля 1581 года.