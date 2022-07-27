Антоновский мост не уничтожен, но из-за нанесенных разрушений передвигаться по нему невозможно, - ОВА

Российские оккупанты не смогут пользоваться Антоновским мостом.

Об этом сообщил и.о. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, передает Цензор.НЕТ.

"Мост не разрушен, но из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно. Этим самым ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов. После нашей победы мы обязательно восстановим транспортное сообщение по мосту. Что точно не подлежит восстановлению - фантазии оккупантов и местных коллаборантов о "русском Херсоне", - отметил он.

Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.

В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.

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