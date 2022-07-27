Суд в Люксембурге признал запрет вещания RT в Европе "уместным и необходимым"
Постановление вынесено большой палатой Европейского суда общей юрисдикции 27 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Суд полностью отклоняет иск", - следует из вердикта.
Судьи в Люксембурге постановили, что санкции в отношении канала были "уместными и необходимыми" в свете "преследуемых целей" и с учетом "исключительного контекста" их введения. Инстанция в Люксембурге пришла к выводу, что Совет ЕС подтвердил факт "активной поддержки" со стороны RT France "российской политики дестабилизации и агрессии" против Украины. Кроме того, канал транслировал информацию, которая оправдывала войну РФ против Украины и могла представлять значительную угрозу общественному порядку и безопасности ЕС, отметили в Люксембурге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал вердикт.
"Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране", - отметил он. "Мы так же не будем давать им работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет", - добавил Песков. По его мнению, запрещая работу российских телеканалов, "европейцы сами попирают те идеалы, которые они насаждают во всем мире".
Напомним, Совет ЕС 1 марта принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также агентства Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание своей агрессии против Украины и тем самым угрожает общественному порядку и безопасности ЕС. RT France в ответ подал иск в суд Евросоюза, а также представил ходатайство о предварительной правовой защите с целью приостановки запрета.