Руководителя охраны беглого депутата подозревают в хранении боеприпасов, у него изъяты осколочные гранаты и патроны, - СБУ

У задержанного работники СБУ и НАБУ обнаружили боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Известно, что руководитель охраны действующего депутата-беглеца Верховной Рады был приближенным лицом к политику, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. Следователи выяснили, что работодатель задержанного курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). У него изъято несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Кроме того, у него обнаружены и изъяты материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины и о его постоянных связях с представителями государства-агрессора и коллаборантами.

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