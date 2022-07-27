Немецкие танки - самые плохие в Европе, потому что мы верили в мир, - Бербок

В Германии устарела часть запасов ее армии, в том числе танков.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ.

"Мы думали и верили в то, что мы будем жить в мире в Европе. И потому в прошлом мы тратили меньше на собственную военную оборону, об этом можно много говорить, но это факт и это реальность. И поэтому нам труднее поставлять из собственных запасов, потому что там техника 50-летней давности мы думали, например, больше никогда не будем использовать танки", - отметила министр.

"Я имею в виду наши военные танки, самые плохие, которые вы можете себе представить, в Европе. Так было в течение последних десятилетий, потому что Европа была построена для жизни в мире. Это старомодно, и наши запасы оружия сейчас не такие, какие должны быть , за исключением некоторых частей противовоздушной обороны, о чем я сказала, поэтому мы не можем поставлять все из наших собственных запасов. Поэтому такая ситуация", - добавила Бербок.

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