Рада запретила на время военного положения посещение коллекторами военнослужащих и их семей

Верховная Рада приняла во втором чтении закон 7414, которым запрещается коллекторам приходить к участникам боевых действий и их семьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон поддержали 302 народных депутата. Такая норма будет действовать во время военного или чрезвычайного положения и в течение нескольких месяцев после его отмены.

К категории защищенных лиц относятся военнослужащие Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины.

Кроме того, закон распространяется на военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы, а также на членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести.

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Главное условие для "защиты" от коллекторов - сообщить кредитодателю, новому кредитору, коллекторской компании о прекращении или отмене напоминаний о необходимости уплаты очередного платежа по кредиту и предоставление копии соответствующих подтверждающих документов о своей принадлежности к защищенной категории.