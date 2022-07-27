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Результатом войны будет деколонизация России, - Данилов

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данілов
Результатом войны России в Украине будет деколонизация территории страны-оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"Она (Россия. - Ред.) лишится тех колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, истории. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена", - уверен он.

Данилов также напомнил о конференциях, которые проводят сторонники разделения России на отдельные государства, в частности о прошедшей недавно в Праге.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Для початку всю Україну включно з Кримом звільніть, а то поки 20% України завдяки зелупі окуповано
  • Йцу Кенг 07b0c614
    это уровень официального должностного лица, или форумного баклана?
    а может быть, прежде чем говорить о колонизации Марса, для начала, хотя бы, Херсон вернем?
  • Welt Schmerz
    Із глибини років на нас дивиться Наполеон Бонапарт. У 1812 він теж затівав спецоперацію із деколонізації та європеїзації імперії... *********** царську армію, дійшов до москви (яку кацапи з переляку підпалили), подивився на усе ось оце, покурив із своїми генералами, подумав - і вирішив "та ну його нахій, панове месьє, пішли звідси".
    Мо', краще ту росію просто повернути у стан до її заселення антропоморфами?

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