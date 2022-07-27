Партизаны в Херсоне подорвали экипаж оккупационной "полиции", - ГУР
14 74638
Бойцы движения сопротивления взорвали экипаж автомобиля так называемой полиции оккупационной администрации в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Билеты на концерт Кобзона" получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский "отбыл на концерт", а второй "задержится" в медицинском заведении", - сообщили в ГУР.