Руководству государства хватит воли приказать уничтожить военные объекты на территории РФ, ведущие огонь по Украине, - Данилов

У руководства Украины хватит политической воли уничтожить военные объекты на территории России, обстреливающие украинскую территорию.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Ведущая задала вопрос, хватит ли воли политическому и военному руководству Украины ликвидировать военные объекты на территории РФ, которые ведут огонь по Украине.

"То, что касается воли, – она у нас есть. Эта воля нас спасла 24-25 февраля. И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что СНБО известно, откуда были совершены все ракетные обстрелы украинской территории. По его словам, 74% попаданий россиян не имеют никакого отношения к военной сфере, это попадания по гражданской инфраструктуре.

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