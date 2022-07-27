Беспилотник оккупантов "Форпост" ликвидирован в Николаевской области, - ВК "Південь"
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27 июля в Николаевской области воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Форпост".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".
"На Николаевщине враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Південь" точно их уничтожать.
Так, 27 июля, воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост", говорится в сообщении.