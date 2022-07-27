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Беспилотник оккупантов "Форпост" ликвидирован в Николаевской области, - ВК "Південь"

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форпост
27 июля в Николаевской области воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Форпост".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".

"На Николаевщине враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Південь" точно их уничтожать.

Так, 27 июля, воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост", говорится в сообщении.

Беспилотник оккупантов Форпост ликвидирован в Николаевской области, - ВК Південь 01

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Топ комментарии

  • Старый пионэр
    Мінус 7 млн$. Як два танки...
  • stavr
    знищуйте кацапську погань
  • віктор федорович 31ee1569
    Далекого 2009 року Росія закупила в Ізраїлю для вивчення два безпілотника Searcher II (загальна сума 12 мільйонів доларів). А вже у жовтні 2010 року дві країни підписали контракт на суму 300 мільйонів доларів. За цим документом БПЛА Searcher II повинні були виготовляти на Казанському вертолітному заводі, використовуючи ізраїльські комплектуючі.

    Цікаво, що всього через два роки (2012 року) Уральський завод цивільної авіації почав випускати нові розвідувальні комплекси (машина управління + локалізовані безпілотники), які назвали "Форпост".
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