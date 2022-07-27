Россия начала новый вид гибридной мировой войны, - Макрон
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал BFMTV.
В частности, в Бенине, отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок российского газа и решении ЕС сократить его потребление, Макрон заявил, что "Россия является одним из последних имперских колониальных государств".
"Россия фактически начала новый вид гибридной мировой войны", - также сказал он во время пресс-конференции.
"Она решила, что информация, энергетика и продовольствие - военные инструменты, поставленные на службу континентальной империалистической войны против Украины", - добавил Макрон.
При этом президент Франции во время пребывания в Африке, континенте, по его словам, "пострадавшего от колониального империализма", предостерег страны от российских обещаний: "Россия решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы защитить там свои интересы", - подчеркнул он.
Макрон также отметил дезинформационные атаки российских СМИ под видом использования "демократических средств".
"Россия во всем мире является одной из стран, которая с наибольшей силой использует инструменты пропаганды. RT France и Sputnik разносят пропаганду служа режиму, который им платит", - сказал Макрон.
По его словам, это один из главных инструментов россии для "ведения войны", которую Макрон называет "гибридом" между военной силой и мягкой силой.
Отмечается, что глава французского государства как никогда использует свой африканский тур для борьбы с российским влиянием на континенте. При обсуждении продовольственной безопасности в таких странах, как Камерун или Бенин, Макрон осудил шантаж со стороны России.
"Это они (Россия) блокировали зерновые в Украине и регулируют их. Не было никаких санкций на продовольствие. Это они решают", - сказал он.
Президент Франции также упомянул энергетику – один из элементов гибридной войны, которую россия без колебаний использует в Европе. "Я апеллирую к чувству ответственности россии", которая, по его словам, должна найти путь разума.