В Украине детей называют в честь уничтожающего рашистов оружия: Артур-Байрактар и Ян-Джавелин, - Минюст

В Украине некоторые родители стали давать новорожденным имена, связанные с новыми видами оружия, с помощью которого ВСУ уничтожает рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Так среди женских имен зарегистрированы имена Аделина-Джавелина и Джавелина, среди мужских - Артур-Байрактар ​​и Ян-Джавелин.

Однако большинство украинцев при выборе имен для своих малышей предпочитают все же традиционные имена.

Так, за первое полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина. В Минюсте отметили, что популярность набирает имя Стефания после победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение-2022" с песней "Stefania".

Самыми же распространенными мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

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Также приведены примеры редких имен, которые давали младенцам. Женские: Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси. Среди мужских: Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.