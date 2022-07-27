Италия планирует стать независимой от российского газа в 2024 году

Италия рассчитывает иметь возможность полностью отказаться от российского газа с 2024 года.

Об этом заявил министр экологического перехода Роберто Чинголани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Добавив меры сбережения и новых поставщиков, со второй половины 2024 года мы будем полностью независимы от поставок газа из России", - заявил министр.

Он рассказал, что ближайшая цель – пройти холодный сезон 2022-2023 годов, задействовав меры сбережения и диверсификации.

Итальянская компания Eni получила от "Газпрома" предупреждение, что объемы газа будут сокращены до 27 млн ​​кубометров по сравнению с 34 млн в последние дни.

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