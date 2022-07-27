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"Готовность" России к переговорам - прием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - спикер МИД Николенко

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лавров
Заявления о готовности к переговорам со стороны РФ являются приемом остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в интервью The Irish Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметил, что расценивает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на этой неделе о том, что Россия готова к переговорам, как прием, чтобы остановить контрнаступление Украины.

"Они понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не хочет идти на переговоры", - сказал Николенко.

По его мнению, это делается, чтобы выиграть больше времени, устроить фейковые референдумы и поглотить эти территории.

"Мы не видим от них желания вести переговоры. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они все еще нарушают мелкие договоренности, например зерновую. Публично говорят одно, а на поле боя делают другое", – подчеркнул дипломат.

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Спикер МИД также заявил, что официальная позиция Украины состоит в том, что она заинтересована в переговорах. "Потому что каждая война заканчивается путем переговоров. Но пока мы не видим никакой готовности России вести переговоры добросовестно. Конечная цель – освободить все наши территории от российской оккупации, включая Крым и Донбасс", – проинформировал Николенко.

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Топ комментарии

  • V Vv 00263b4f
    Знайомо ще з 14-го - як тільки починають відгрібати, то зразу запрошують перемирря. Їбашити треба у цей момент подвоєно, вони по іншому не розуміють!
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    З москалями гарні переговори виходять тільки за участю HIMARS, MLRS та M777, так що не заважайте ЗСУ робити свою справу
  • mrSmith
    Так, але єрмакі з арахаміями вже слину пускають: готуються влізти в переговорні групи!
    Бо як тільки в кацапів справи починають йти в сраку, їм допомагають українськи гниди.
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