Главная задача Генпрокуратуры – привлечение России к ответственности за войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди главных задач Генеральной прокуратуры привлечение России к ответственности за войну.

"Сегодня Верховная Рада Украины согласовала назначение нового генерального прокурора, им стал Андрей Костин. Человек порядочный, профессиональный, умеет работать системно. Среди его главных задач общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну", - сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ

По словам Зеленского, "это сотрудничество с Международным уголовным судом, с государствами-партнерами, помогающими устанавливать конкретных виновных среди российских военных; это фиксация фактов совершенных оккупантами преступлений, обеспечение формирования доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности каждого военного преступника".

"Офис генерального прокурора является одним из ключевых институтов, работающих для того, чтобы все российские убийцы и палачи отвечали за совершенные преступления", - сказал президент.

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