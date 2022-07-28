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Россияне нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района, - Кулеба

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ракета
Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района. Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы".

Еще раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", – говорится в сообщении.

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Автор: Леся Карпенко

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  • xander 9cf28439
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  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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