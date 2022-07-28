По Украине с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет, - ОК "Північ"
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С территории Беларуси по Украине было выпущено более 20 ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ОК "Північ".
"С 5:20 до 6:30 часов 28 июля 2022 года по информации из белорусских источников поступала информация о запуске более 20 ракет с территории Беларуси.
Пока известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны.
О жертвах пока не сообщается", – говорится в сообщении.