Новости

По Украине с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет, - ОК "Північ"

16 22953
ракета
С территории Беларуси по Украине было выпущено более 20 ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ОК "Північ".

"С 5:20 до 6:30 часов 28 июля 2022 года по информации из белорусских источников поступала информация о запуске более 20 ракет с территории Беларуси.

Пока известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны.

О жертвах пока не сообщается", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С территории Беларуси выпущены ракеты, есть попадание у поселка Гончаровское на Черниговщине, - председатель ОВА Чаус

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    Как говорил Аль Капоне: "Можно ли простить врага? Бог простит! моя задача организовать их встречу!
  • Старый зольдат
    Основная масса населения территории с названием "**********" просто твари. А тварей нужно уничтожать. Придёт время и они ответят перед украинцами, а затем и перед Богом. Но Бог тварей не прощает. А белорусы воюют в полку им. Калиновского за Беларусь и Украину..
  • Бенина Мама
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости