РФ усиливает контрразведку в приграничных с Украиной районах и перебрасывает дополнительные подразделения на Запорожское направление, - Генштаб ВСУ

Российские захватчики перебрасывают дополнительные подразделения на Запорожское направление и закрепляются вблизи села Вершина Донецкой области, защитники Украины отразили штурмовые действия на ряде направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 06:00 четверга 28 июля.

Итак, начались сто пятьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Основные усилия противник сосредотачивает на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Боевой, численный состав и характер действий группировки неприятеля остаются без существенных изменений.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории Республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. В целях уточнения позиций наших войск, разоблачения системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведение воздушной разведки БпЛА.

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На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности Российской Федерации ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубового и Рясного на Сумщине.

На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек. Для уточнения положения наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА.

На Славянском направлении, с целью поиска слабых мест в обороне наших подразделений, оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, успеха не имели. Артиллерийские обстрелы отмечены в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново - Бахмут и Мироновский - Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Видродження – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении производит перебрасывание дополнительных подразделений.

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Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опитное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудар возле Новопетровки.

Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка. Оккупанты понесли потери и отошли.

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