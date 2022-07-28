Более 75 тыс. россиян убиты или ранены на войне в Украине, - администрация Байдена

Более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине эту информацию сообщили представители администрации президента США Джо Байдена депутатам Палаты представителей США на брифинге по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщила член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Элисса Слоткин.

"Нас проинформировали, что более 75 тысяч россиян были либо убиты, либо ранены, что очень много", - говорится в сообщении.

Элисса Слоткин добавила, что "более 80% их сухопутных войск погрязли, и они устали… Но они все еще российские военные".

По ее словам, основной темой для разговора было то, что США еще могут и должны сделать для украинцев "очень срочно", буквально в ближайшие три-шесть недель. Слоткин отметила, что "украинцы хотят идти на юг и совершать операции на юге. И мы хотим, чтобы они были максимально успешными". Сообщается, что обе партии поддерживают отправку в Украину дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS.

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