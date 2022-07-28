РФ нанесла ракетные удары по Николаеву. Практически разрушена школа, повреждены жилые дома и складское помещение университета, - Сенкевич

Сегодня, 28 июля, из-за ракетных ударов РФ подверглись частичным разрушениям учебные заведения и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах побиты окна и кровля. Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение", - говорится в сообщении.

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Сенкевич отметил, что на территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек.