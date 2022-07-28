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РФ нанесла ракетные удары по Николаеву. Практически разрушена школа, повреждены жилые дома и складское помещение университета, - Сенкевич

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школа,миколаїв
Сегодня, 28 июля, из-за ракетных ударов РФ подверглись частичным разрушениям учебные заведения и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах побиты окна и кровля. Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение", - говорится в сообщении.

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Сенкевич отметил, что на территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек.

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Топ комментарии

  • Роман Дузинкевич
    Московити знищують заклади освіти, і цим опосередковано визнають, що позбавлення народу національної освіти є одним з основних чинником їх геноциду. Проте, кацапи забули, що у інформаційну еру знищення будівлі школи чи університету не є ключовим фактором у знищенні освіти.
  • Garry Grant
    У кацапів не було і немає власної ідентичності. Просто вінегрет з маси племен під вигаданою ідеологією. Тому вони намагаються знищити нашу.
  • Аметист
    Ну и где тот адекватный ответ, который не далее, чем вчера, обещал наш президент?
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