Новости

Руководство РФ все еще планирует аннексировать оккупированные территории Украины, - Блинкен

6 99112
блінкен
Правительство США располагет информацией, что руководство РФ не отказалось от планов провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные территории Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Москва готовит почву для аннексии других украинских территорий. Из рассекреченных данных американской разведки, а также по информации из открытых источников, мы можем увидеть, что они используют тот же сценарий, что и в 2014 году", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Кремль поставил на оккупированных территориях своих марионеток, которые готовят фиктивные референдумы,чтобы заявить, мол, местные жители хотят присоединиться к РФ. Захватчики ограничивают телевидение, интернет, заставляют украинцев получать российские паспорта. Кроме того, россияне создали фильтрационные лагеря, куда бросили тысячи украинцев.

"Потом россияне используют эти фейковые голосования (на так называемых референдумах – Ред.), чтобы утверждать, что аннексия этих регионов законна", - отметил глава Госдепартамента США.

В этой связи он призвал мировое сообщество немедленно отреагировать, чтобы Россия четко поняла, что эта тактика не сработает. Блинкен подчеркнул, что силовая аннексия территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН.

Также смотрите: Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности: Снова – ракетный террор. Нас не запугать! ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Paul Foxen
    все як в житті - є сильні чуваки, є лохи, є *******, ******* щемить лоха, за лоха може вступитись сильний чувак, але не просто так, лох повинен бути якимось чином корисний, а коли лох, це бувший друг того гопніка який його *******, то не дуже й хочеться його захищати, бо лох він такий, мутний, може й повернутись до дружби з гопніком, ще й в поліцію заявити що це гопнік його захищав, а той сильний хлопець нападав, так вже було в житті
  • Ан Мур
    А чому "все ще планують анексію"?
    Та касапи же, як імперія, з роду-віку починали всі свої війни заради колонізації навколішних земель і населяючих їх народів! Це їхня тисячолітня суть! В них по іншому не буває!
    Блінкін, тобі, напевне, твою родинну історія предки погано викладали... Хоча... євреї (і київські в т.ч., з родини яких походить Блінкін) ту зпрокасаплену історію з ""рускім вялічієм"для неграмотних касапів і "рисували"...
  • юрий первый 5346397c
    а вы всё жуёте сопли не даёте дальних ракет и ПВО.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости