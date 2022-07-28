В Украине будут судить 14 работников таможни, которые "помогали" без налогов импортировать нефтепродукты компании, близкой к Медведчуку, - ГБР

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 14 работников таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял более 35,5 млн гривен. Обвинительные акты направлены в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

"Установлено, что в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения - легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром.

Во время таможенного оформления должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривень", – говорится в сообщении.

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Работники таможни обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.