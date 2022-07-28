Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, - британская разведка

По данным британской разведки, в результате успешных ударов ВСУ российские войска на западном берегу Днепра стали очень уязвимыми.

Об этом сообщается в ежедневном отчете по ситуации в Украине Министерства обороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты. Ее силы, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона" - говорится в обзоре.

В разведке отмечают, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить по меньшей мере три моста через реку Днепр, на которые Россия полагается для снабжения территорий, находящихся под ее контролем.

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"Один из них, 1000-метровый Антоновский мост вблизи Херсона, был поврежден на прошлой неделе. 27 июля 2022 года Украина снова ударила по нему, и очень вероятно, что сейчас переправа непригодна. 49-я армия России дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой", - сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

Как отмечается, Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.