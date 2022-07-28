Оккупанты утром ударили ракетами по пяти регионам Украины, - отчеты ОВА

Утром 28 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Киевщине, Черниговщине, Донбасу, Харькову и Харьковской области и Николаеву.

Об этом свидетельствуют данные областных администраций по состоянию на 08:00 четверга 28 июля, передает Цензор.НЕТ.

На Киевщине сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района. Был обстрелян объект инфраструктуры. Предварительно жертв нет. На месте еще работают экстренные службы. За утро было три воздушных тревоги.

Также нанесен удар по Черниговщине: "Прилеты" преимущественно в лесной массив вблизи поселка Гончаровское. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

На Харьковщине ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому, Киевскому районам Харькова. Повреждены промышленные объекты, частный дом, произошли пожары. Предварительно – пострадавших нет.

В четверг утром враг интенсивно обстрелял г. Чугуев. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, произошел пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают профильные службы.

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По данным ОВА, за прошедшие сутки враг вел обстрелы Харьковского, Богодуховского и Первомайского районов области.