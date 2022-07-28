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Клименко назначен новым главой САП, - Ермак

22 074106
клименко,олександр,сап
Александр Клименко назначен новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", - отметил глава ОП.

Ермак подчеркнул, что борьба с коррупцией является приоритетом для Украины, поскольку от ее успеваемости "зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса".

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Клименко назначен новым главой САП, - Ермак 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • A San
    Першим повинні заарештувати брата Єрмака з його бандою ,який торгував посадами.
  • Yakov Yakov
    рузький пдорас дєрьмак, іди нхй. до папи на расію.
  • Прощай немытая раССея
    Клименка принципово не затверджували майже рік, бо влада хотіла свою людину, яка програла йому.Тільки міжнародний скандал примусив визнати його перемогу....
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