Обе партии Конгресса США поддерживают передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, - член Комитета Палаты представителей Слоткин

Член Комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил Элисса Слоткин заявила, что обе партии Конгресса поддерживают передачу Украине ракет большой дальности. В частности, речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе ATACMS.

Этот вид вооружения может поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом Слоткин заявила во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам члена Комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил, и республиканцы, и демократы в Конгрессе Соединенных Штатов выступают за то, чтобы предоставить Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS.

Слоткин объяснила, что Украина нуждается в таком вооружении, поскольку высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS могут поражать цели на расстоянии около 80 км. В то же время ATACMS позволяет уничтожать вражеские цели на гораздо большем расстоянии.

Также смотрите: В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов. ВИДЕО