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Обе партии Конгресса США поддерживают передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, - член Комитета Палаты представителей Слоткин

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Член Комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил Элисса Слоткин заявила, что обе партии Конгресса поддерживают передачу Украине ракет большой дальности. В частности, речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе ATACMS.

Этот вид вооружения может поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом Слоткин заявила во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам члена Комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил, и республиканцы, и демократы в Конгрессе Соединенных Штатов выступают за то, чтобы предоставить Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS.

Слоткин объяснила, что Украина нуждается в таком вооружении, поскольку высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS могут поражать цели на расстоянии около 80 км. В то же время ATACMS позволяет уничтожать вражеские цели на гораздо большем расстоянии.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    За допомогу дякують.
    Претензії ( звинувачення) висувають керівництву країни, за злочинне недбальство чи державну зраду.
  • Claudia Smith
    Все правильно каже пані Слоткін і молодці конгресмени.
    Байден, давай, look alive, встрепенися, збадьорися!
    ви знаєте, камради, що в Чорному морі будуть проводитися навчання Sea Breeze, так Байден посилає туди тільки літаки, а кораблі не посилає, щоб путін не розсердився. Хоча ці кораблі за 30 секунд там весь парашкинський недофлот перетворили б на попіл, якби захотіли.
  • Борменталь Незабаром
    западный мир виновен в создании клутина, в бесконечных перезагрузках, умиротворениях, ручканьях, стремлении понять и так далее и тому подобное! даже видя непрекрытую агрессию против Молдовы, Грузии, Сирии, Украины в 2014 году ничему их не научило!
    и тут нате, до них дошло, что следующими будут воевать уже ОНИ, на своей территории!!!
    поэтому замечание по-поводу более оперативного соображания - очень даже в тему!
    будут тупить - будут воевать уже у себя дома
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