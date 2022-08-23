Новости

Священник переводил уклонистов через границу в Одесской области: За "услуги" брал $2,5 тыс.

7 39050
священник
Настоятель храма в поселке Васильевка в Болградском районе переводил уклонистов заграницу. За свои услуги он брал две с половиной тысячи долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Священнослужитель выяснил график передвижения пограничников и в вечернее время суток проводил мужчин вне блокпостов. Самого священника задержали в 500 метрах от украинской границы.

Осужденный раскаялся и попросил переданные в залог деньги отправить для ВСУ - около 197 тыс. гривен. Болградский райсуд признал это смягчающим обстоятельством и приговорил священника к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Также смотрите: В ЕС за $18 тыс.: Киевлянин незаконно переправлял военнообязанных мужчин за границу. ФОТО

Топ комментарии

  • Seroff
    Неясно, 2500 це по божескі чи ні?
  • Алекс Скела
    От тобі "Пакі-пакі. Іже херувіми..."
  • govtva
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости