Священник переводил уклонистов через границу в Одесской области: За "услуги" брал $2,5 тыс.
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Настоятель храма в поселке Васильевка в Болградском районе переводил уклонистов заграницу. За свои услуги он брал две с половиной тысячи долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Священнослужитель выяснил график передвижения пограничников и в вечернее время суток проводил мужчин вне блокпостов. Самого священника задержали в 500 метрах от украинской границы.
Осужденный раскаялся и попросил переданные в залог деньги отправить для ВСУ - около 197 тыс. гривен. Болградский райсуд признал это смягчающим обстоятельством и приговорил священника к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в один год.