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В Белгородской области взрываются боеприпасы. Сработал эффект линзы, - губернатор

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білгородська
В районе села Тимоново в Белгородской области (РФ) детонируют боеприпасы.

Никто не пострадал, заявил 23 августа губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на fontanka.ru.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы", - сообщил губернатор Белгородской области.

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По его словам, для обеспечения безопасности жителей было принято решение разместить их в санатории "Красная Поляна". Часть местных жителей самостоятельно поехали к родственникам в другие населенные пункты.

Топ комментарии

  • YU ST
  • Slava Lavochkin
    Ой ты боже мой. Ну свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа. Так такое почти каждый день! Расходимся! Не на что тут смотреть!
  • Алекс Скела
    Спрацював ефект лінзи

    Або лупи.
    ******.
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