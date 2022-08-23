После Бучи я понял, что россияне – преступники. Разговаривать с ними не о чем, - премьер Люксембурга Бетель
5 23619
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель заявил, что, посетив Бучу, он понял, что россияне преступники, и с ними не о чем разговаривать.
Об этом Бетель рассказал во время выступления на втором саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В начале войны я хотел говорить с обеими сторонами, но я посетил Бучу и понял, что там произошло. Россияне – преступники, а разговаривать с ними не о чем", - объяснил он.
Бетель добавил, что люди в Украине умирают каждый день, а государство страдает из-за опасного соседа.
"Можете полагаться на нас. Мы должны каждый день помогать стране, которая так страдает. То, что происходит сейчас в Украине, не может быть приемлемым", - сказал он.
Подытоживая, премьер-министр Люксембурга подчеркнул, что Украина – член европейской семьи.
Как сообщалось, Люксембург выделил 15% оборонного бюджета в поддержку украинской армии.