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После Бучи я понял, что россияне – преступники. Разговаривать с ними не о чем, - премьер Люксембурга Бетель

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель заявил, что, посетив Бучу, он понял, что россияне преступники, и с ними не о чем разговаривать.

Об этом Бетель рассказал во время выступления на втором саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В начале войны я хотел говорить с обеими сторонами, но я посетил Бучу и понял, что там произошло. Россияне – преступники, а разговаривать с ними не о чем", - объяснил он.

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Бетель добавил, что люди в Украине умирают каждый день, а государство страдает из-за опасного соседа.

"Можете полагаться на нас. Мы должны каждый день помогать стране, которая так страдает. То, что происходит сейчас в Украине, не может быть приемлемым", - сказал он.

Подытоживая, премьер-министр Люксембурга подчеркнул, что Украина – член европейской семьи.

Как сообщалось, Люксембург выделил 15% оборонного бюджета в поддержку украинской армии.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко #371210
    лучше одиг раз увидеть...чем сто раз услышать ...брехню от рашки
  • Vlad Cheh
    А под Сребренницей и в соседних населенных пунктах так называемыми добровольцами и в Чечне 94-95 не было такой же Бучи? Еще хуже было, когда квартиры стоили по цене видеомагнитофона. Трупы продавали мусульманам, при этом издеваясь над ними в случае отказа выкупать тело. В Афганистане свыше миллиона мирных людей были убиты. Это их способ управления стадом русни - нищета и войны, иначе стадо будет недовольно.

    Раньше надо было это понимать. При этом Украина и против сербов по миссии ООН воевала и убивала кацапов, и в Чечню, и в Грузию. Понимала, что к чему. Но не до конца понимала, иначе бы Кучму посадили на вилы много-много раньше, не позволив сливать ракеты и заводы после 95-го.
  • Aleksey NotBad
    15 проц обороного бюджета! Вот бы другие страны последовали этому примеру
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