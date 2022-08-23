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США предоставляет Украине новое оружие, которое говорит о подготовке украинских военных к ближнему бою, - The Washington Post

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Соединенные Штаты Америки готовят вооруженные силы Украины к ближним контактным боям.

Об этом говорится в статье The Washington Post, отмечает Цензор.НЕТ.

Пентагон направляет в Украину новые оружие и технику, которые лучше подготовят его вооруженные силы к боевым действиям на ближайших дистанциях. Это может сигнализировать, что Киев и его союзники видят возможность вернуть утраченные позиции после нескольких недель упорных артиллерийских дуэлей вдоль линии фронта, предполагают в издании.

Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине - на 775 млн долларов.

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При этом американские эксперты предполагают, что Вашингтон дает Украине больше разного оружия, чем объявляет об этом публично.

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ #398010
  • U A #508723
    дякую Велика братська Країна
  • Garry Grant
    До речі так і є. Вони реально впевнені що завтра ВСУ вчинять різню і їм до рідного Сибіру своїм ходом не добратися))
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