США предоставляет Украине новое оружие, которое говорит о подготовке украинских военных к ближнему бою, - The Washington Post

Соединенные Штаты Америки готовят вооруженные силы Украины к ближним контактным боям.

Об этом говорится в статье The Washington Post, отмечает Цензор.НЕТ.

Пентагон направляет в Украину новые оружие и технику, которые лучше подготовят его вооруженные силы к боевым действиям на ближайших дистанциях. Это может сигнализировать, что Киев и его союзники видят возможность вернуть утраченные позиции после нескольких недель упорных артиллерийских дуэлей вдоль линии фронта, предполагают в издании.

Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине - на 775 млн долларов.

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При этом американские эксперты предполагают, что Вашингтон дает Украине больше разного оружия, чем объявляет об этом публично.